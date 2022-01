Un ardelean singur printre banateni

RESIEsA - Romulus Ioan a ajuns in cetatea de foc din intamplare. Pe 29 iulie 2004, la ora 7:30, trecea poarta combinatului resitean in postura de director. A gasit oameni de calitate dar neincrezatori, pentru ca se intamplasera multe, iar oamenii suferisera destul. Acum isi da seama la ce treaba dificila s-a inhamat atunci si nu stie daca a meritat sau nu!Crede insa ca e important sa ne cunoastem istoria, ca sa nu mai facem greseli, fiindca cine n-o cunoaste si n-o aplica in prezent n-are ... citeste toata stirea