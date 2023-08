VALIUG - Proprietarul unui restaurant din zona i-a atras atentia zvapaiatului sa reduca turatiile jucariei prin multime, mai ales ca erau si copii. Tanarul i-a raspuns cu o ploaie de pumni in fata, de l-a bagat in spital...Jandarmii caraseni au precizat ca turistul care se deplasa prin statiunea Valiug cu un ATV a fost implicat intr-o altercatie cu un localnic, dupa ce a fost atentionat sa reduca viteza in zona, deoarece este aglomeratie si sunt copii."Situatia a escaladat intr-un act de ... citeste toata stirea