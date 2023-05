CHEILE CARASULUI - Un apel la 112, dat azi dimineata, in jurul orei 7.30, a alertat structurile judetene pentru salvarea a zece persoane care, duminica, s-au ratacit in zona Cheilor Carasului!Echipe mixte, jandarmi si salvamontisti, s-au deplasat in zona indicata, reusind in aproximativ doua ore sa ajunga la cei 10 turisti, care au innoptat in arealul natural."Un bebelus, patru copii si ... citeste toata stirea