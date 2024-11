Un campus dual si-un singur ofertant

RESIEsA - Pentru proiectarea si construirea Campusului Dual Integrat din Mociur si-a manifestat interesul o singura asociere de firme!Licitatia intrata in faza evaluarilor de calificare si tehnica vizeaza achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor, in valoare de circa 69 mil. lei, pentru obiectivul: "Campus Dual Integrat Banatul Montan Resita".Contractul, care prevede o durata de realizare de 21 luni (din care 3 luni proiectarea si 18 luni executia) este impartit in trei ... citește toată știrea