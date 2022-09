Un caransebesean, regizorul primului film despre Via Transilvanica

CARAS-SEVERIN - "Oamenii Drumului Terra Banatica" este titlul filmului realizat de Mircea Gherase, in colaborare cu Tasuleasa Social. Filmul a fost prezentat in noua orase din Statele Unite ale Americii, iar din iulie ruleaza si in tara!Mircea Gherase, caransebesean la origine, este cel care a realizat primul lungmetraj despre drumul care uneste nu doar localitati, ci si oameni: Via Transilvanica. Vara trecuta, Mircea Gherase a filmat cel mai lung tronson din Via Transilvanica, cel care ... citeste toata stirea