Un carasean a primit inima unui tanar de 39 de ani

CARAS-SEVERIN - Barbatul de 54 de ani a primit o alta inima, prin primul transplant realizat in acest an la Clinica de Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant din Targu Mures!Anuntul a fost facut pe retelele de socializare chiar de seful clinicii, dr. Horatiu Suciu, cel care a condus echipa de medici: "Am realizat primul transplant de cord din acest an. Un pacient de 54 de ani, din Caras-Severin, a primit un cord prelevat de la un ... citeste toata stirea