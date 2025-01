Un DA hotarat reorganizarii administrativ-teritoriale!

CARAS-SEVERIN - Ramane de vazut cum va arata, cand si daca va ajunge text de lege si ce sustinere va mai avea atunci!Necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale este o tema recurenta care, intamplator sau nu, reapare mai ales ca preludiu al unor momente importante pentru tara, cum ar fi alegerile. Desi s-a vorbit despre ea cu patos in anul preelectoral 2023, subiectul nu s-a mai regasit in discursurile de campanie din 2024, pentru a fir relansat insa la inceputul acestui an, tot in ... citește toată știrea