RESITA -Valeriu Frentiu, delegat al Diecezei de Lugoj la Marea Adunare Nationala de la Alba Iulia!Episcopul martir nascut la Resita, la 25 aprilie 1875, s-a implicat activ in organizarea adunarii din 3 noiembrie 1918 de la Lugoj. Prilej cu care a tinut o impresionanta cuvantare in care s-a pronuntat pentru unirea Banatului cu Romania, pentru intemeierea Consiliilor Nationale Romane si a Batalionului Romanesc. Ulterior,fost alesembru in Marele Sfat National Roman,a reprezentat ... citeste toata stirea