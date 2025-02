Un medic diabetolog trateaza cam 3500 de caraseni

CARAS-SEVERIN - Depistarea precoce a diabetului - sansa la viata! Ne situam, dupa Bihor, Hunedoara si Timis, in randul judetelor cu cea mai buna performanta in gestionarea resurselor specifice domeniului!Numarul bolnavilor de diabet zaharat din judet a fost de 21.408 la sfarsitul anului 2024, dintre care 11.833 traiesc in mediul urban si 9.575 in mediul rural, potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica. Doar pe parcursul anului trecut au fost diagnosticate 1.462 de cazuri noi, dintre care ... citește toată știrea