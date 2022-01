Un minor de 9 ani, care a plecat de acasa, a fost gasit de politisti

ORAVIEsA - Marti seara, acesta a plecat de la stana unde locuia cu parintii, fiind gasit pe raza orasului Oravita, in aceasta dimineata!Politistii caraseni au efectuat cautari in vederea depistarii unui minor de 9 ani. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, in data de 18 ianuarie 2022, la ora 21.30, politistii din cadrul Politiei Orasului Oravita au fost sesizati de catre mama minorului despre faptul ca Patru Mario Aciobanitei a plecat de la o stana ... citeste toata stirea