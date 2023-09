CARAS-SEVERIN - Un grav accident de circulatie s-a produs marti seara, in jurul orei 20, pe DN 57B, la intrare in comuna Iablanita, in urma caruia un barbat din comuna Lapusnicel si-a pierdut viata, iar altul, din Teleorman, a fost ranit grav!Potrivit Politiei judetului, "in timp ce un barbat de 32 de ani din comuna Lapusnicel conducea un moped, din directia DN 6 catre Bozovici, avandu-l ca pasager pe un barbat de 47 de ani, din judetul Teleorman, intr-o curba usoara la dreapta, ... citeste toata stirea