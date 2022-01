Un nou caz de violenta intre eleve, la Caransebes

CARANSEBES - O eleva de 15 ani a fost agresata fizic, pe fondul unor discutii in contradictoriu cu alte doua minore, fiind lovita cu palmele peste fata!In data de 20 ianuarie 2022, politistii din cadrul Politiei Municipiului Caransebes s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Acest lucru s-a intamplat in urma vizualizarii unor imagini video aparute pe o retea de socializare, in care o minora este agresata fizic de alte doua, in municipiul ... citeste toata stirea