RESIEsA - Delegatia unei companii producatoare de panouri de tamplarie multistrat s-a aflat la Resita. Conform primarului Ioan Popa, posibilul investitor vrea o suprafata de 4-5 hectare de teren!Cum, in parcul industrial, Resita nu mai dispune de o suprafata atat de intinsa, compania germana ar putea construi fabrica in parcul nr. 2, in zona fostei uzine cocso-chimice. Acolo, primaria a reusit sa ia inapoi zece hectare de teren de la firma austriaca Haider. "In zona avem disponibil terenul ... citeste toata stirea