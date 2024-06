Un politist s-a impuscat in picior!

BAILE HERCULANE - Potrivit IPJ Caras-Severin, in cursul zilei de astazi, in jurul orei 13.00, un politist de la Politia Statiunii Baile Herculane, aflat in timpul serviciului, in sediul politiei, s-a impuscat accidental cu armamentul din dotare, fiind ranit in zona piciorului!In prezent acesta este constient, fiind preluat de ambulanta de la Herculane, apoi la Mehadia a ... citește toată știrea