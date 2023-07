CARAS-SEVERIN - Chiar daca oamenii-s putini, caldura-i mare, iar teancul de dosare mai vechi de 18 luni nu scade!Deficitul de magistrati din judet si modul in care acesta afecteaza activitatea instantelor au reprezentat doar una dintre temele discutate in cadrul vizitei de lucru pe care a efectuat-o, in urma cu doua saptamani, la Resita, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. "Si avocatii au o problema cu spatiul care li s-a pus la dispozitie in sediul Tribunalului. Am discutat cu presedintele ... citeste toata stirea