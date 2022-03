Un resitean pe Arena Nationala, in concertul "We Are One" pentru Ucraina

RESIEsA - La sfarsitul saptamanii trecute, pe Arena Nationala din Bucuresti a avut loc megaconcertul "We Are One", eveniment muzical organizat de Pro Tv si Kiss FM pentru ajutorarea refugiatilor din Ucraina!Conform estimarilor, la spectacolul care s-a intins pe durata a opt ore si la care au participat 35 de trupe romanesti si internationale au asistat peste 35.000 de persoane, incasarile, in suma de aproximativ 3,7 milioane de lei, fiind donate catre Crucea Rosie, care, la randul ei, va ... citeste toata stirea