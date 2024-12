Un singur carasean muncea la negru in noiembrie

CARAS-SEVERIN - Iar alti opt au ramas cu incapacitate temporara de munca, urmand sa se stabileasca daca a fost sau nu vorba despre accidente de munca!Angajatorul sau, care activeaza in sectorul constructiilor, ar fi trebuit sa-i inregistreze in Revisal contractul individual de munca in ziua anterioara inceperii activitatii.Vorbim despre luna noiembrie, cand inspectorii caraseni de munca au derulat nu mai putin de 243 de controale, in urma carora amenzile aplicate au cumulat 67.000 de lei. ... citește toată știrea