Un sofer kamikaze, surprins de o camera de bord, in Banat. Slalom riscant si trecere peste linie continua VIDEO

Un sofer din Caras-Severin a fost filmat pe drumul E70, in zona localitatilor Teregova si Domasnea, in timp ce conduce fara sa tina cont de norme elementare pe un drum public. Cei care se deplaseaza pe drumul E70, de la Caransebes spre Orsova, stiu foarte bine ca e haos in trafic. Unii soferi sunt foarte grabiti, circula cu viteze mari, altii intra in depasiri neregulamentare, ori la limita. Nu lipsesc nici accidentele deosebit de grave pe acolo. Un astfel de sofer a fost filmat cu o camera de ... citeste toata stirea