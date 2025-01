Un strop de ploaie sau o adiere de vant n-au facut rau niciunui copil!

CARANSEBES - Asta le transmite primarul Felix Borcean celor care vor sa intre cu masina pana in fata usii gradinitei din Centrul Civic al Caransebesului!A revenit in dezbatere problema accesului cu masini in zona pietonala din centrul Caransebesului. Pe finalul anului trecut, liberalii din Consiliul Local au reprezentat vocea unor parinti care vor sa-si aduca copiii la Gradinita PP2 (de langa fostul Tarom) cu masina pana in fata cladirii din centru. "Legat de accesul catre gradinita de la ... citește toată știrea