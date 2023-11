ARMENIS - O ora si jumatate a fost inchisa aseara circulatia, ulterior dandu-se drumul traficului alternativ pe un singur sens, dupa ce pe DN 6, la Armenis, s-a produs un accident rutier, un autotren intrand frontal intr-un autoturism, potrivit DRDP Timisoara!Potrivit Politiei judetului, o persoana a fost ranita in urma accidentului produs in jurul orei 20.44: "In timp ce un barbat de 36 de ani, din Targu Jiu, conducea un autocamion din directia Caransebes catre Orsova, in afara localitatii ... citeste toata stirea