Un tramvai aflat in teste a lovit un microbuz scolar stationat pe linia de tramvai

RESIEsA - Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 15:30, la interesectia dintre strada Independentei si Bulevardul Libertatii din Resita, unde un tramvai aflat in teste a intrat in coliziune cu un microbuz scolar!Microbuzul era stationat pe linia de tramvai in timp ce acorda prioritate pentru a efectua un viraj la dreapta. Desi vehiculul nu avea ce ... citește toată știrea