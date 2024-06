Un viitor fara pene la Garana!

CARAS-SEVERIN - Proiectul modernizarii liniei de alimentare cu energie electrica a zonei montane a ajuns la faza licitatiei lucrarilor!Repetatele si, de multe ori, lungile intreruperi de energie electrica inregistrate pe raza localitatilor Garana, Brebu Nou si a zonei de agrement Trei Ape vor ramane, in curand, simple amintiri intunecate. Anticipam aceasta inca din martie 2023, citand documentatia pusa in dezbatere publica la acea data. Iata ca, in cele din urma, miercuri, Retele Electrice ... citește toată știrea