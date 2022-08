Unde se scurg milioanele Spitalului Judetean

RESIEsA - Este intrebarea in care incepe sa faca lumina un raport asupra activitatii SJUR. Medicamentele la Resita sunt mai scumpe decat la spitale similare, analizele si razele nu se prea deconteaza pentru ca nu se fac acte pentru asta, iar la pontari se triseaza!Dupa toate problemele Spitalului Judetean de Urgenta Resita, care se reflecta in primul rand in dezastruoasa situatie financiara, si dupa recenta schimbare de management, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, ... citeste toata stirea