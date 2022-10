Unii resiteni simt ca tin TMK pe plamanii lor...

RESIEsA - Din nou, cativa cetateni din cartierul resitean Dealul Crucii, situat in apropiere de TMK, s-au trezit ca sunt cei mai poluati dintre pamanteni! Asta in conditiile in care la combinatul resitean nu se lucreaza in aceste zile din cauza unor probleme de mentenanta, productia fiind efectiv oprita!Si pentru ca au trimis sesizari la toate autoritatile, prefectul judetului Caras-Severin, Ioan Dragomir, s-a intalnit cu reprezentatii conducerii Agentiei pentru Protectia Mediului ... citeste toata stirea