Uniti pentru Ucraina! Vestul tarii, alaturi de familiile care fug din calea razboiului

Romanii din vestul tarii s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea razboiului. S-a dat startul unor actiuni de strangere de alimente, produse de igiena sau fonduri.Peste 10.000 de ucraineni au ajuns in tara dupa ce Federatia Rusa a ales "calea varsarii de sange", cum afirma de altfel si premierul britanic Boris Johnson. Sute de oameni au pierit sau au fost raniti dupa atacurile armatei rusesti. De teama, ucraineni au plecat in numar mare din tara, iar traficul in vami a ... citeste toata stirea