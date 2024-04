Universitatea de Vest din Timisoara obtine acreditarea Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic (CITT)

VEST. Universitatea de Vest din Timisoara are placerea de a anunta obtinerea certificatului de acreditare nr. 152/2024, impreuna cu ordinul nr. 20616 privind acreditarea si acordarea titlului de entitate a infrastructurii ReNITT pentru "Centrul de Inovare si Transfer Tehnologic" constituit in cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, consolidand astfel angajamentul institutiei fata de promovarea inovatiei si a transferului tehnologic.Acesta acreditare marcheaza un pas semnificativ in ... citește toată știrea