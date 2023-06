TIMISOARA - A treia editie a programului oferit de Universitatea de Vest din Timisoara sub genericul "WePerform - Seri de muzica si teatru" continua cu un weekend muzical!Fundatia Universitatea de Vest, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara si Facultatea de Muzica si Teatru, cu sprijinul Facultatii de Arte si Design si a Facultatii de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii desfasoara, in luna iunie, sase evenimente in cadrul celei de-a treia editii WePerform - ... citeste toata stirea