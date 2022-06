Unul baut si fara permis, altul sub influente psihoactive

CARAS-SEVERIN - Unul a fost urmarit ca-n filme, altul abia era in stare sa lege doua cuvinte, dar ambii erau la volan!Intr-unul dintre cazuri, surprins de oamenii legii in aceasta dimineata, in jurul orei 3.40, un barbat circula singur in autoturism, dinspre Balta Sarata catre Calea Orsovei din Caransebes. "Intrucat conducatorul auto a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor s-a procedat la urmarirea autovehiculului aproximativ 3 kilometri pana pe strada Spitalului, conducatorul auto ... citeste toata stirea