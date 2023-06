CARAS-SEVERIN - E vorba despre pensionarii din judet ale caror venituri lunare se situeaza sub valoarea de 1.125 lei!Dintre cei 67.768 de pensionari din judet, 15.017 (22%) s-au numarat in luna printre beneficiarii "indemnizatiei sociale pentru pensionari", potrivit datelor publicate de Casa Nationala de Pensii Publice. Aceasta indemnizatie se acorda, potrivit Legii 196 din 2009, beneficiarilor din sistemul public ale caror venituri din pensii si indemnizatii, cumulate, se situeaza sub ... citeste toata stirea