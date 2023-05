CARAS-SEVERIN - Este vorba despre transporturile de marfuri si de persoane verificate in judetul nostru, cele mai multe nereguli fiind legate de viteza!Pe drumurile publice din Caras-Severin au fost verificate, in cadrul unei actiuni Truck&Bus (camioane si autobuze), nu mai putin de 634 de autovehicule, dintre care 433 destinate transportului de marfa, iar 210 - celui public de persoane. In urma acestora "au fost aplicate sanctiuni contraventionale in aproape 120 de cazuri in care au fost ... citeste toata stirea