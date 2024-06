Urmatoarea ceremonie, in 6 iunie 2025!

RESIEsA - E vorba despre viitorul eveniment dedicat absolvirii studiilor universitare de licenta in Centrul Universitar UBB din Resita!Avand parte, la fel ca in precedentii doi ani, de o frumoasa si calduroasa zi de vara, vineri 8 iunie, a fost organizata in Centrul Civic ceremonia de absolvire a studiilor universitare de licenta - promotia 2024. Pentru ca manifestarea intruneste de acum toate premisele necesare transformarii intr-o veritabila traditie, conducerea CUUBB a stabilit ca, ... citește toată știrea