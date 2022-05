USL se intoarce in 2024, anunta USR Timis. Replica PSD: "Au ramas izolati, usor nefrecventabili si sunt disperati"

PNL discuta in culise cu PSD pregatirea de liste comune pentru alegerile din 2024, anunta reprezentantii USR Timis, invocand o declaratie a consilierului local PSD Radu Esoanca. Acesta din urma ar fi amintit de succesul USL din 2012, in urma caruia liberalul Nicolae Robu, cu sustinerea PSD, a ajuns la conducerea Primariei Timisoara."USL se intoarce in 2024! In timp ce pe plan local se preface ca are o alianta cu USR, PNL discuta in culise cu PSD pregatirea de liste comune pentru alegerile din ... citeste toata stirea