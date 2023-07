VEST. Renumitul fizician Cristian Presura, invitat la UVT in cadrul seriei de conferinte "Conectati la viitor"!Vineri, 21 iulie, incepand cu ora 17, va avea loc un eveniment aparte, organizat de Universitatea de Vest din Timisoara sub genericul "Conectati la viitor", dedicat popularizarii stiintei. In Aula Magna, il vom avea ca invitat pe renumitul fizician Cristian Presura. Acesta va explora tema fascinanta - "Philips - Stiinta povestita". Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. Madalin ... citeste toata stirea