VEST. Marti, 22 august 2023, in intervalul orar 10-13, in Amfiteatrul A01 din UVT (V.Parvan 4), va avea loc conferinta dedicata deschiderii editiei 2023 a Scolii de Vara Regio Earth!Si in editia din acest an, in cele sase zile, participantii vor avea ocazia sa experimenteze tehnici de constructie cu pamant in doua gradini urbane (Gradina Urbana UVT de la sediul principal al universitatii si gradina urbana Greenfeel din zona Ronat), sub indrumarea unor specialisti internationali, alaturi de ... citeste toata stirea