Vaca de lapte e ca un Ferrari!

VEST - "Produce multi bani, dar trebuie sa ai grija de el!", sustine Ioji Zifceak, actionar al Grupului Maxagro!Neobisnuita comparatie a fost facuta de reprezentantul Grupului Maxagro, in cadrul conferintei ZF Investiti in Romania, organizata miercuri la Timisoara. "Astazi, zootehnia asigura salariile la tot grupul Maxagro, pentru ca sunt preturi mici si atunci laptele e la un pret destul de bun, cu un profit destul de OK. Avem undeva la 1,2 lei costul pe litru de lapte si noi il vindem ... citește toată știrea