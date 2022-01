"Vacanta" de iarna pentru unii soferi

CARAS-SEVERIN - 12 infractiuni constatate si 651 de amenzi aplicate de politistii caraseni, in sapte zile!Intre 17 si 23 ianuarie, politistii au actionat, in judet, in vederea prevenirii si combaterii principalelor cauze ale accidentelor rutiere. Conform unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, pe langa amenzile aplicate, ca masura complementara, au fost retinute si retrase 66 de permise de conducere si certificate de inmatriculare. "Saptamana trecuta, politistii ... citeste toata stirea