Vaccin pentru veniturile angajatilor DSVSA

RESIEsA - Luni, in fata Prefecturii, zeci de angajati ai Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Caras-Severin s-au adunat pentru a protesta impotriva inechitatilor salariale care persista in acest domeniu!Protestatarii au cerut aplicarea echitabila privind salarizarea, solicitand alinierea veniturilor lor cu cele din alte institutii de stat. Acestia sustin ca salariile lor sunt cu mult sub media altor structuri publice, chiar si fata de angajatii din subordinea ... citește toată știrea