Valori UNESCO sub deseuri romanesti

CARAS-SEVERIN - Si unele si altele pot fi "admirate" pe teritoriul Parcului National Cheile Nerei - Beusnita!Prin valori UNESCO, ne referim la cele peste 4.200 ha de padure seculara de fag introdusa in 2017 in patrimoniul natural al forului mondial. Conform administratiei parcului, aici cresc fagete seculare, alun turcesc, tufarisuri de liliac, mojdrean si scumpie, precum si pajistile de pe stancariile calcaroase cu mare diversitate floristica, in care pot fi identificate peste jumatate din ... citeste toata stirea