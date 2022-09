Valsul statiunii, ca un suvenir in timp

BAILE HERCULANE - Pentru Friedrich Pazeller (foto), prezenta la editia a cincea a Simpozionului National "Herculane, arcade in timp" a fost un moment emotionant, oferindu-i prilejul de a interpreta valsul dedicat orasului-statiune, pe care bunicul sau, Jakob Pazeller, il compunea in 1903. Recent, Jakob Pazeller a fost omagiat din nou, la 65 de ani de la trecerea in eternitate!La 24 septembrie 1957, compozitorul valsului "Souvenir de Herkulesbad" se stingea la Budapesta. In semn de omagiu, un ... citeste toata stirea