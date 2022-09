"Valul renovarii" se misca lent

CARANSEBES - Primaria Caransebes depunea pe la inceputul lui aprilie, in incercarea de a obtine finantare prin PNRR, doua proiecte pentru reabilitarea energetica a scolilor generale din cartierele Pipirig si Cazarmii!Dupa 5 luni, Ministerul Dezvoltarii a cerut clarificari despre care directorul Directiei de Strategii si Dezvoltare din Primaria Caransebes, Liviu Jigorea-Oprea, le-a oferit amanunte consilierilor locali: "Proiectele au fost depuse in primavara, acum am primit clarificari. Vor sa ... citeste toata stirea