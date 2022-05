Vara aduce confortul pana la poarta

ZAVOI - Canalizarea va deservi trei sate ale comunei Zavoi. Urmeaza extinderea in altele trei. Scriem asta la capatul discutiei cu primarul Doru Cirdei, care ne-a vorbit despre lucrarile aflate in derulare la proiectul de introducere a retelei de canalizare in Zavoi, 23 August si Valea Bistrei!Valoarea proiectului se ridica la aproape 9 milioane de lei si prevede si amenajarea unei statii de epurare la Zavoi, stadiul actual fiind de 80%. "Mai sunt de montat utilajele in statia de epurare si ... citeste toata stirea