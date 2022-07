Vara e altfel la Dobraia, sus, in Muntii Cernei

DOBRAIA - Nimic nu se compara, spun cei administreaza campingul de corturi de la Dobraia, cu un rasarit sau un apus de soare vazut din Muntii Cernei, in mirosul florilor, al ierbii, in linistea si in racoarea naturii!O vacanta la cort, departe de caldura si aglomeratia din orase, asta gasesc turistii la Dobraia, in catunul izolat din comuna Cornereva. Dupa un drum istovitor, cei se se cazeaza la corturile instalate aici pot gusta din mancarea pregatita in tihna si cu rabdare, dupa retete ... citeste toata stirea