Varianta ocolitoare a Bocsei, din nou la start

BOCSA - Daca pana acum am tot vorbit despre startul protocoalelor, in sfarsit startul trece la faza... hartiilor!Povestea unui drum de nici 13 kilometri incepe cu multi ani in urma, ca o odisee a vreunei mari metropole a lumii. 15 ani a stat in chinurile facerii, pentru ca anul trecut, la inceput de an, sa se gaseasca nu una, ci 3 variante pentru aproape legendarul drum. In vara s-au scos la licitatie studiile de fezabilitate, iar acum, la cumpana dintre ani, se bate palma pentru... studii. ... citeste toata stirea