Vela: "Castigam alegerile!"

CARAS-SEVERIN - "Atat la Consiliul Judetean, cat si la Resita, si in foarte multe localitati in care pana acum a condus, de multi ani, PSD-ul.", anunta seful liberalilor caraseni!Senatorul Marcel Vela este foarte optimist vizavi de rezultatele scontate ale alegerilor din 9 iunie. Legat de localitatile pe care liberalii le vor castiga de la tabara adversa, a dat ca "exemplu, Obreja. Si multe alte localitati. Inca vreo 12 pe analiza noastra chiar au sanse serioase si concrete. In alta ordine de ... citește toată știrea