CARAS-SEVERIN - In caz contrar, cei doi consilieri judeteni, alesi pe listele PNL in forul decizional, vor fi exclusi saptamana viitoare din partid!Senatorul Marcel Vela, presedintele PNL Caras-Severin, ia atitudine impotriva celor doi alesi judeteni care la ultimele sedinte au votat impotriva unor proiecte propuse pe ordinea de zi de catre presedintele Romeo Dunca.Intrebat ce parere are despre atitudinea lui Viorel Basag si a lui Bogdan Milos, liderul liberalilor caraseni ne-a declarat: ... citeste toata stirea