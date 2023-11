CARAS-SEVERIN - Senatorul liberal carasean a explicat ca PNL va sustine mereu majorarea pensiilor in conditii sustenabile, evocand faptul ca, in ultimii 3 ani, aceasta categorie de venituri a crescut cu 40%!Discutiile din ultima vreme, la nivelul coalitiei de guvernare, aparute si in spatiul public, l-au facut pe seful liberalilor caraseni sa ia atitudine si sa sustina cresterea veniturilor pensionarilor. Partidul National Liberal este cel care a sustinut intotdeauna cresterea pensiilor in ... citeste toata stirea