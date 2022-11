Via Banatica, la stadiul de studiu

CARAS-SEVERIN - Pe bicicleta prin Banatul Montan, de-a lungul a 500 km de trasee de tip Family sau Adventure. Sintetizam astfel proiectul de cicloturism in Banatul Montan pe care Consiliul Judetean (CJ) il vrea implementat in Caras-Severin!Concret, se vrea amenajarea in zonele Valiug-Semenic-Brebu Nou, Poiana Marului-Borlova, Sichevita-Berzasca, Sopotu Nou-Ravenska, Bozovici-Rudaria, Resita-Crivaia, Anina-Oravita, Sasca Montana-Moldova Noua si Cornereva-Armenis a minim doua trasee, unul tip ... citeste toata stirea