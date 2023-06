CARAS-SEVERIN - Juriul Comisiei Europene apreciaza ca patrimoniu traseul care, intre Ulpia Traiana Sarmisegetuza si Otelu Rosu, se pierde in boscheti. Am aflat dintr-o postare conform careia, pe portiunea respectiva, traseul este inchis temporar, iar turistii fie merg pe asfalt, fie iau autocarul!Aceeasi postare arata ca, pe bucata de pana la Bautar, se depoziteaza deseuri care sunt arse pentru a se extrage fier vechi, iar comuna Zavoi este considerata "exemplu" de necooperare. In total, este ... citeste toata stirea