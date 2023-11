CARAS-SEVERIN - Cea mai frumoasa portiune din intreg traseul Via Transilvanica se gaseste la noi in judet. Peste 254 km de o frumusete rara pot fi strabatuti de acum intr-un tur virtual!Vesti bune pentru iubitorii de drumetii in aceasta toamna! Incepand de acum, traseul turistic Via Transilvanica poate fi explorat si virtual pe Google Street View. Mai exact, aproximativ 900 de km din cei 1400 pe care se intinde Via Transilvanica pot fi strabatuti vizual. Pentru preluarea imaginilor panoramice ... citeste toata stirea