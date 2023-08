TOPLEEs - La Toplet, cel mai tare doare lipsa canalizarii, insa suspansul planeaza si asupra altor proiecte!In lipsa unei retele de canalizare, locuitorii din centrul de comuna si din satul Barza au pus mana de la mana si si-au facut mici retele deservind cate o strada. In zona blocurilor, cu zeci de ani in urma, au fost amenajate asemenea retele prevazute cu bazine de vidanjare. Timpul insa si-a pus amprenta pe ceea ce s-a facut atunci.In acest conditii, comuna are mare nevoie de o retea ... citeste toata stirea